الحكومة تكشف حقيقة تسريح بعض موظفي الدولة
الحكومة تكشف حقيقة تسريح بعض موظفي الدولة
12:46 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
مركز المعلومات واتخاذ القرار
كتب- محمد غايات:
نفى مركز المعلومات واتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ما تم تداوله بشأن تسريح بعض الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وقال المركز، في بيان اليوم الأربعاء، إن ما تردد عن قيام الحكومة بعمل اختبارات لتقييم الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبناءً على نتائجها سيتم تسريح عدد كبير من العاملين، لا أساس له من الصحة.
وأضاف المركز، أنه تواصل مع المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى هذه الأنباء بشكلٍ قاطع، مؤكدًا أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم البدء في إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري التي تمت الموافقة عليها من قِبل رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
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