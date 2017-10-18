إحالة 69 طبيبا وموظفا للتحقيق في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قال المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة، اليوم الأربعاء، إنه تم تحويل 69 طبيبا وموظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل، خلال حملة مكبرة بمركز ومدينة منفلوط تم فيها المرور على عدد من الوحدات الصحية ووحدة طب الأسرة ومستشفى منفلوط والحميات بقرى المركز للاطمئنان على سير العمل وتواجد الأطباء والنوبتجية في مقر عملهم ومدى توافر الأمصال والتأكد من تقديم الخدمات الصحية للمرضى، وذلك بناءً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط.

وأوضح على غلاب، رئيس مركز ومدينة منفلوط، أنه مر على عدد من الوحدات الصحية وطب الأسرة بقرى (عرب العمايم، بني شعران، نجع علي منصور، وبني سند) وتبين أنها مغلقة بالأقفال، بالإضافة إلى المرور على وحدات (الحواتكة وأم القصور وجزيرة المعابدة ونزة قرار والمندرة قبلي وسكرة) ومستشفى منفلوط المركزي والحميات والصحة الإنجابية، موضحا أنه تبين غياب 39 طبيب و30 من العاملين بها دون سند قانوني وذلك في حملات دورية خلال 15 يوما، لافتًا إلى توافر الأمصال والأدوية.

وأضاف "غلاب" أنه رفع مذكرة بتلك المخالفات للدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور صبري غانم، مدير إدارة منفلوط الصحية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدًا على استمرار الحملات المفاجئة وإحالة المخالفين وكل من يتهاون عن أداء عمله للتحقيق.