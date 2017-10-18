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المرصد: معارك عنيفة بين قسد وداعش في آخر معاقل التنظيم في الحسكة

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مصراوي Masrawy

المرصد: معارك عنيفة بين قسد وداعش في آخر معاقل التنظيم في الحسكة

12:31 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

المرصد: معارك عنيفة بين قسد وداعش في آخر معاقل التنظيم في الحسكة

معارك عنيفة بين قسد وداعش في آخر معاقل التنظيم في

القاهرة - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بأن قتالا عنيفا يدور بين مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المدعومين من التحالف الدولي، وبين مسلحي داعش على مشارف آخر بلدة يسيطر عليها التنظيم في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأوضح المرصد في بيان أن القتال يدور منذ فجر اليوم في الريف الجنوبي للحسكة، ويتركز على ثلاثة محاور عند مشارف بلدة مركدة، المعقل الأخير لتنظيم داعش في محافظة الحسكة.

وفي حال تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على هذه البلدة، لن يتبقَّ للتنظيم في محافظة الحسكة سوى بضعة قرى، لها خط امتداد إلى العراق.

يأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان (قسد) أنها سيطرت بصورة كاملة على محافظة الرقة، المعقل السابق لتنظيم داعش في سوريا، وأنها تقوم حاليا بتمشيط المحافظة بحثا عن أية خلايا نائمة.

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