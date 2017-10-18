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مجلس الوزراء الألماني يوافق على تمديد مشاركة الجيش في سبع مهام خارجية

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مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء الألماني يوافق على تمديد مشاركة الجيش في سبع مهام خارجية

12:24 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

مجلس الوزراء الألماني يوافق على تمديد مشاركة الجيش في سبع مهام خارجية

مجلس الوزراء الألماني

برلين - (د ب أ):

وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على تمديد مشاركة الجيش في سبع مهام خارجية لمدة ثلاثة أشهر فقط لكل منها، وذلك لتجاوز فترة تشكيل الألمانية الجديدة.

ومن المقرر بعد ذلك أن يصدر البرلمان الألماني (بوندستاج) قراره بشأن تمديد المهام، التي تستمر في المعتاد لمدة عام، وبشأن ما إذا كان سيجرى تعديل عدد القوات المشاركة فيها.

ومن بين المهام السبعة أكبر مهمتين خارجيتين للجيش الألماني، وهي مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي ومهمة تدريب القوات المسلحة في أفغانستان، ذلك إلى جانب مشاركة الجيش الألماني في مكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق عبر طائرات استطلاع من طراز "تورنادو"، ومهمة تدريب قوات البيشمركة الكردية شمالي العراق، والتي تم تعليقها على نحو مؤقت يوم الجمعة الماضي بسبب التصعيد العسكري في المنطقة.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الألماني الجديد على تمديد المهام السبعة لمدة ثلاثة أشهر.

وبوجه عام يشارك نحو 3700 جنديا ألمانيا في 15 مهمة دولية.

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