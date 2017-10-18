طبيبة تطلب الخلع: اتجوزني بالسحر.. ومخبي "حجاب المحبة" فوق الدولاب

كتبت- نور العمروسي :

"جوزي ساحر لي.. عامل حجاب محبة وحاطه فوق الدولاب".. بهذه العبارة بررت "رنا أ." (28 سنة، طبيبة أمراض جلدية)، لمحكمة الأسرة بمدينة نصر، طلبها الخلع من زوجها "أحمد ف." (32 سنة، محاسب بأحد البنوك)، بعد أشهر من الزواج.

وقالت الزوجة الحامل في الشهر الرابع، في الدعوى التي حملت رقم 3898 لسنة 2017: زوجي كان جاري وطلبني للزواج مرتين لكنني رفضت بسبب شخصيته الضعيفة حتى أن الجيران اعتادوا وصفه بأنه "ابن أمه"، وفي المرة الثالثة وافقت وعللت ذلك لنفسي بأنه إنسان طيب، ما أثار دهشة أسرتي، لكن دهشتهم انتهت بمجرد أن عشت معه حياة زوجية سعيدة وهادئة.

تتذكر الزوجة، اليوم الذي انتهت فيه سعادتها الزوجية قائلة: كنت أحاول إحضار حقيبة السفر من فوق دولاب الملابس لسفرنا للمصيف، فرأيت ورقة على شكل (حجاب) وحين فتحته فوجئت باسمي واسم زوجي وكتابة غريبة باللون الأحمر لم أستطع قراءتها.

وتابعت: انتظرت عودة زوجي من عمله وسألته عن هذا الحجاب لكنه أنكر، وقال لي "لا أعلم أي شيء عن هذا الحجاب"، فكان ردي "لا يوجد غيرك معي بالمنزل وبالتأكيد تعرف سر هذا الحجاب"، فاعترف لي بأنه حجاب للمحبة وأنه اشتراه ليؤثر بسحره علي فأوافق على الزواج.

وأضافت رنا: لم أصدق أن زوجي عمل سحر لي لكى يتزوجني، وحاول أن يستعطفني حتى أسامحه من أجل طفلنا المنتظر، وذهبت إلى والد زوجي لكي أشكو إليه وأصابني رده بالاستفزاز، حين أخبرني أن ابنه طالما لم يقصر معي في بيته كزوج فلا يهم أن يكون قد قام بعمل سحر من أجل التأثير علي لقبول الزواج، لكني أخبرته بأن هذا خداع لأنه بهذا السحر يكون قد تزوجني بدون إرادتي الطبيعية.

واستكملت الزوجة : طلبت الطلاق إلا أن زوجي رفض و برر ذلك بحبنه الشديد لي، ما دعاني للعودة إليه، ولكني عشت حياة كلها قلق وشك فأصبحت أخاف من تناول الطعام معه، لأني فقدت الثقة فيه فقررت الانفصال عنه.

واختتمت "رنا" حديثها لـ"مصراوي" قائلة: لم أتحمل أن أعيش مع إنسان خدعني، ولذلك أقمت دعوى خلع وما زالت الدعوى مستمرة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.