تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية وسحب 538 رخصة سيارة بالقاهرة
تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية وسحب 538 رخصة سيارة بالقاهرة
12:30 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
مخالفة مرورية
كتب - فتحي سليمان:
شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، صباح اليوم، الأربعاء، حملات أمنية مُكبرة لضبط المخالفات المرورية، وملاحقة الخارجين عن القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
أسفرت الحملات التي أشرف عليها اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، عن تحرير 3948 مخالفة مرورية، وحجز 11 توك توك، و14 مخالفة مركبات بدون لوحات، و85 مخالفات سير النقل، وسحب 538 سحب رخصة، و338 مخالفات دراجات بخارية.
قاد الحملات اللواء علاء متولي، مدير مرور القاهرة، بجميع قطاعات العاصمة.
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