أخبار عاجلة

وزير الصناعة يفتتح مركز الكفاءة الإنتاجية في السويس السبت المقبل -
وزير الإسكان من الأقصر: إنشاء شركة نقل جماعي للربط بين المدن الجديدة -
بالصور- مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الحماية المدنية في "حريق العجمي" -
بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله" -
الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات -
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو) -
كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب -
يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير -
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17 -
الأمن يداهم «كرنك أبوتشت» ويضبط 20 متهمًا في خصومات ثأرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية وسحب 538 رخصة سيارة بالقاهرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية وسحب 538 رخصة سيارة بالقاهرة

12:30 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية وسحب 538 رخصة سيارة بالقاهرة

مخالفة مرورية

كتب - فتحي سليمان:

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، صباح اليوم، الأربعاء، حملات أمنية مُكبرة لضبط المخالفات المرورية، وملاحقة الخارجين عن القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أسفرت الحملات التي أشرف عليها اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، عن تحرير 3948 مخالفة مرورية، وحجز 11 توك توك، و14 مخالفة مركبات بدون لوحات، و85 مخالفات سير النقل، وسحب 538 سحب رخصة، و338 مخالفات دراجات بخارية.

قاد الحملات اللواء علاء متولي، مدير مرور القاهرة، بجميع قطاعات العاصمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مرور العاصمة: إغلاق طريق النصر في هذه المواعيد لاستكمال إنشاء كوبري

    أخبار

  • القبض على مقاول هارب من سدد 2.5 مليون جنيه غرامة بالشرابية

    أخبار

  • ضبط سائق ونجار خلال تنقيبهما عن الآثار داخل عقار في السيدة زينب

    أخبار

  • سرقة 13 مروحة و4 ثلاجات من داخل شركة بعابدين .. والأمن: عامل ارتكب

    أخبار

إعلان

5d35c57836.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا