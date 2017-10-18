حريق يلتهم سجلات طلاب إدارة شبراخيت التعليمية بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الأربعاء، على حريق نشب بأحد الغرف بمبنى إدارة شبراخيت التعليمية، دون إصابات بشرية.

بالفحص تبين نشوب الحريق بغرفة حفظ أوراق بالدور الأرضي، تابعة لقسم شؤون الطلاب داخل مبنى الإدارة، أسفر عن احتراق بعض السجلات والأوراق، فيما جرى السيطرة عليه وإخماده.

بسؤال "م.م.ا" 52 عامًا - مراجع شؤون الطلبة ومقيم بندر شبراخيت، قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالغرفة المشار، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.