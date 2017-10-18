أخبار عاجلة

وزير الصناعة يفتتح مركز الكفاءة الإنتاجية في السويس السبت المقبل -
وزير الإسكان من الأقصر: إنشاء شركة نقل جماعي للربط بين المدن الجديدة -
بالصور- مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الحماية المدنية في "حريق العجمي" -
بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله" -
الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات -
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو) -
كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب -
يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير -
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17 -
الأمن يداهم «كرنك أبوتشت» ويضبط 20 متهمًا في خصومات ثأرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حريق يلتهم سجلات طلاب إدارة شبراخيت التعليمية بالبحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حريق يلتهم سجلات طلاب إدارة شبراخيت التعليمية بالبحيرة

12:18 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

حريق يلتهم سجلات طلاب إدارة شبراخيت التعليمية بالبحيرة

حريق يلتهم سجلات طلاب

البحيرة – أحمد نصرة:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الأربعاء، على حريق نشب بأحد الغرف بمبنى إدارة شبراخيت التعليمية، دون إصابات بشرية.

بالفحص تبين نشوب الحريق بغرفة حفظ أوراق بالدور الأرضي، تابعة لقسم شؤون الطلاب داخل مبنى الإدارة، أسفر عن احتراق بعض السجلات والأوراق، فيما جرى السيطرة عليه وإخماده.

بسؤال "م.م.ا" 52 عامًا - مراجع شؤون الطلبة ومقيم بندر شبراخيت، قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالغرفة المشار، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سيدة تحاول الانتحار بتناول "سم فئران" بالبحيرة

    أخبار

  • مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

    أخبار

  • سقط من أعلى العقار.. إصابة ضابط أثناء إطفاء حريق بالإسكندرية (صور)

    أخبار

  • نيابة دمياط تحقق مع شاب متهم بتزوير العُملات الأجنبية

    أخبار

إعلان

5e51cf6582.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا