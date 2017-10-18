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مرور العاصمة: إغلاق طريق النصر في هذه المواعيد لاستكمال إنشاء كوبري الفنجري

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مصراوي Masrawy

مرور العاصمة: إغلاق طريق النصر في هذه المواعيد لاستكمال إنشاء كوبري الفنجري

12:20 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

مرور العاصمة: إغلاق طريق النصر في هذه المواعيد لاستكمال إنشاء كوبري الفنجري

إغلاق طريق النصر

كتب - فتحي سليمان:

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاق طريق النصر يومي الجمعة والسبت المقبلين، لاستكمال إصلاحات كوبري الفنجري الجديد.

وقال مصدر أمني بغرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، إن اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وافق على حصول شركة سامكو للإنشاء على التصريح لبدء أعمال كوبري الفنجري الجديد بواسطة ونش عملاق.

وأوضح المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- اليوم الأربعاء، لمصراوي أن جميع الأعمال ستكون بغلق طريق النصر للقادم من شارع يوسف عباس وامتداد رمسيس اعتبارا من الساعة 1 صباح الجمعة المقبل وحتى السادسة من صباح نفس اليوم وكذلك من الساعة 1 صباح السبت حتى الخامسة صباحًا.

وأمر اللواء علاء الدين، متولي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والأقماع والاضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة وذلك لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.

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