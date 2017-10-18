ضبط 8 آلاف عدسة لاصقة تتسبب في العمى داخل محل بالموسكى
ضبط 8 آلاف عدسة لاصقة تتسبب في العمى داخل محل بالموسكى
12:13 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
كتب - علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، 8 آلاف عدسة لاصقة مجهولة المصدر تتسبب في العمى مع طول فترة استخدامها داخل محل بالموسكي.
كانت معلومات وردت إلى اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، مفادها قيام مالك محل بدون ترخيص بنطاق دائرة قسم الموسكي بحيازة وتجميع كميات كبيرة من العدسات اللاصقة مجهولة المصدر وبدون بيانات، وذات منشأ أجنبي مُدخلًا الغش ومعرضًا حياة المواطنين للخطر.
وعقب التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات القانونية، تمكن العقيد عبد الرحمن أبو ضيف، والمقدم حازم العراقي، من ضبط المتهم وبحوزته 8100 عدسة لاصقة مجهولة المصدر.
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