أخبار عاجلة

وزير الصناعة يفتتح مركز الكفاءة الإنتاجية في السويس السبت المقبل -
وزير الإسكان من الأقصر: إنشاء شركة نقل جماعي للربط بين المدن الجديدة -
بالصور- مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الحماية المدنية في "حريق العجمي" -
بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله" -
الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات -
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو) -
كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب -
يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير -
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17 -
الأمن يداهم «كرنك أبوتشت» ويضبط 20 متهمًا في خصومات ثأرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 8 آلاف عدسة لاصقة تتسبب في العمى داخل محل بالموسكى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 8 آلاف عدسة لاصقة تتسبب في العمى داخل محل بالموسكى

12:13 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

ضبط 8 آلاف عدسة لاصقة تتسبب في العمى داخل محل بالموسكى

كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية، 8 آلاف عدسة لاصقة مجهولة المصدر تتسبب في العمى مع طول فترة استخدامها داخل محل بالموسكي.

كانت معلومات وردت إلى اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، مفادها قيام مالك محل بدون ترخيص بنطاق دائرة قسم الموسكي بحيازة وتجميع كميات كبيرة من العدسات اللاصقة مجهولة المصدر وبدون بيانات، وذات منشأ أجنبي مُدخلًا الغش ومعرضًا حياة المواطنين للخطر.

وعقب التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات القانونية، تمكن العقيد عبد الرحمن أبو ضيف، والمقدم حازم العراقي، من ضبط المتهم وبحوزته 8100 عدسة لاصقة مجهولة المصدر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط مدير مطعم وبحوزته طن ونصف لحوم ودواجن فاسدة بالهرم

    أخبار

  • ضبط 55 طن دقيق مجهول المصدر داخل أحد المخازن في المرج–(صور)

    أخبار

  • شرطة التموين: ضبط 15 قضية مواد بترولية و40 في مجال الغش التجاري

    أخبار

  • ضبط 22 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخزن في حدائق القبة

    أخبار

إعلان

c7da67b018.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم