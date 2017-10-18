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النيابة تطلب التحريات في قتل شرطي لشاب تحرش بفتاة بالهرم

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مصراوي Masrawy

النيابة تطلب التحريات في قتل شرطي لشاب بفتاة بالهرم

12:12 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

النيابة تطلب التحريات في قتل شرطي لشاب تحرش بفتاة بالهرم

كتب -صابر المحلاوي:
أمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد صلاح، مدير نيابة الهرم، بسرعة تحريات المباحث حول إطلاق شرطي النيران على شاب وصديقه بالهرم بعد محاولتهما التحرش بفتاة أمام ملهى ليلى، ما أسفر عن مقتل أحدهما، للوقوف على ملابسات الواقعة.
كشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء متابعة الشرطي للحالة الأمنية بشارع الهرم، سمع صوت مشاجرة بجوار أحد المحال التجارية، فتوجه لاستطلاع الأمر، ففوجئ بوجود شابين يحاولان خطف فتاة والتحرش بها، فتدخل لحمايتها، فقام أحد المتهمين بضربه في قدمه، فأطلق الشرطي طلقتين في الهواء لتهديدهما، ومثلهما في الأرض أصابت طلقة منهم أحد الشبان، وأسفرت عن وفاته.
كان مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، ذكر أن رجال المباحث تحفظوا على الشرطي، وتبين من خلال استجوابه أنه تشاجر مع المجني عليه وصديقه، بسبب التحرش بفتاة، وأطلق عيارا ناريا أصاب أحدهما، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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