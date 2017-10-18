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28 أكتوبر .. الحكم في دعوى مالك "السويدي" ضد وزير النقل والمواصلات

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مصراوي Masrawy

28 أكتوبر .. الحكم في دعوى مالك "السويدي" ضد وزير النقل والمواصلات

12:11 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

وزير النقل والمواصلات

كتب - محمود السعيد:

حجزت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، الحكم في استئناف رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي لمشروعات نظم القوى"، ضد وزير النقل والمواصلات وسكك حديد ، للمطالبة بمعاينة وإثبات حالة 32 مزلقانًا تم تطويرها بنسبة 90% وعدم الانتهاء، متهمًا الهيئة بـ"التقاعس"، إلى جلسة 28 اكتوبر المقبل.

وجاء في تفاصيل الدعوى التي حملت رقم ١٥٤١ لسنة ٢٠١٧، أنه بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠١٣، تحرر بين شركة "السويدي"، والشركة الألمانية "بنشى ماج إنترييز أوند فيركيسنيك"، وبين الهيئة القومية لسكك حديد مصر عقدين بأرقام ١٠٤٢، ١٠٤٣، وذلك لتنفيذ وتطوير ٥٠ مزلقانًا، تشمل توريد وتركيب مكونات محلية ومستوردة لحماية وتشغيل المزلقانات وجميع الأعمال المدنية لـ٥٠ مزلقانًا بواقع ٢٥ لكل عقد.

وأضافت الدعوى: "لما كانت الهيئة تقاعست عن تنفيذ العديد من الأمور، وخاصة عدم توفير أي غطاء تعاقدي أو قانوني للشركة المدعية والمقاول القائم على تنفيذ هذه الأعمال يسمح لهما بالتعامل مع الجهات الحكومية والأفراد لاستصدار ما يلزم من تصاريح أو موافقات متصلة ومباشرة أعمال التطوير، وكان من أهم هذه المعوقات من جانب الهيئة هو عدم إرسالها للجنة الفنية لوضع مزلقانات في التشغيل، وعدم استلام مواقع بعض المزلقانات خالية من الشواغل والأشخاص وعدم استخراجها التراخيص اللازمة للعمل والبناء وبخاصةً تصاريح قطع الخطوط والتهديدات والخطابات اللازمة للوحدات المحلية حتى يمكن تركيب باقي الأعمال من جانب المقاول".

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