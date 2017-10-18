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المؤبد لـ3 عاطلين بتهمة "هتك عرض" فتاة بالطريق العام في الوراق

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مصراوي Masrawy

المؤبد لـ3 عاطلين بتهمة "هتك عرض" فتاة بالطريق العام في الوراق

12:04 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، 3 عاطلين بالسجن المؤبد، في اتهامهم بهتك عرض فتاة بالطريق العام في الوراق بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين هشام الشريف، وطارق الحديني، وسكرتارية محمد سليمان ورجب شعبان،

وكشفت التحقيقات إنه اثناء سير المجنى عليها "هاجر . س" بالطريق العام بدائرة قسم الوراق، فوجئت بقيام المتهمين أحمد السيد عبد المقصود ووليد حمدان على وعبد الراضي محمد عبد الراضي، بتتبعها إبان سيرها وترجلوا من دراجة آلية يستقلوها وأمسك المتهم الاول بصدرها والمتهم الثاني بزراعها جاذبا اياه للخلف والتصق بها متحسسا جسدها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم الثالث مزق سترتها اماما فكشف عن عورتها وأظهر صدرها فحدثت اصابتها فشلوا بذلك مقاومتها وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وانتزاع المتهم الثالث حقيبة يدها كرها عنها وبداخلها مبلغ مالي وهاتف نقال وكارت فيزا خاص بالبنك الأهلي ومتعلقاتها الشخصية وفروا هاربين.

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مصراوي Masrawy

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