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بالفيديو - أمريكي قرر صنع ساندويتش دجاج في 6 أشهر بـ1500 دولار

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مصراوي Masrawy

- أمريكي قرر صنع ساندويتش دجاج في 6 أشهر بـ1500 دولار

12:19 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

بالفيديو - أمريكي قرر صنع ساندويتش دجاج في 6 أشهر بـ1500 دولار

أمريكي يصنع ساندويتش في 6 أشهر بـ1500 دولار

كتبت- ريم ياسر:

استطاع رجل أمريكي تحقيق حلمه بصنع ساندويش واحد بنفسه، أنفق عليه 1500 دولار في 6 أشهر.

إذ قرر "أندي جورج"  خوض رحلة الساندوتش الذي يقدم في المطاعم بنفسه من الألف الى الياء.

بدأ جورج حسب موقع جريدة "الجارديان البريطانية" بتحديد مكونات الساندوتش، ثم اتجه إلى أصل تلك المكونات، فزرع الخضراوات التي استخدمها في الساندويش وصنع الجبن والخبز.

استغرق "جورج" 6 أشهر في صناعة ذلك الساندويش منفقًا ما يقرب من 1500 دولار، وارتفع ثمن الساندوتش لأنه سافر جوًا حتى يحصل على الملح البحري من البحار، ثم ذهب إلى مزرعة أبقار وحلب البقرة ليصنع الجبن، كما طحن حبوب القمح لإعداد الدقيق للخبز، وأيضاً أشترى دجاجة وذبحها بنفسه ليحصل على لحمها.

وقال "جورج"، إن هناك بعض العقبات التي عرقلت طريقه ولكنه تغلب عليها سريعًا مثل إيقافه في المطار من قبل رجال الأمن بعدما اعتقدوا أن الملح الذي كان يحمله مادة مخدرة، ومن ثم تحفظوا عليها، لكنهم أعادوها بعد تحليلها و تأكدهم أنها سليمة.

وأضاف "جورج" على الرغم من إن الساندويتش لا بأس به، إلا استمتع للغاية بتلك الرحلة الطويلة، كما أنه راضٍ تمامًا عن تلك الـ6 أشهر الأخيرة من حياته.

 

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