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ضبط "طلقة" جرينوف وخزينة طبنجة بحوزة راكبين في مطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

ضبط "طلقة" جرينوف وخزينة طبنجة بحوزة راكبين في مطار القاهرة

12:18 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

كتب - طه عبيد:

ألغت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي سفر راكب مصري إلى الخرطوم؛ لحيازته طلقة مدفع جرينوف، وسمحت بسفر راكب سوداني؛ بعد مصادرة خزينة طبنجة 9 مِم فارغة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإعدام الخزينة .

صرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة طيران بدر، المتجهة إلى الخرطوم، اشتبه رجال الأمن في حقيبة الراكب "ع.ح" 33 عاما فني مصاعد من القليوبية.

وأوضح جهاز فحص الحقائب وجود جسم معتم بحقيبته، وبفتحها تبين وجود طلقة رشاش جرينوف محظور حيازتها، كما تم العثور على خزينة طبنجة فارغة محظور حيازتها أيضا بحقيبة الراكب السوداني " ح . ن " 37 عاما، مهندس.

قدم الراكب السوداني رخصة السلاح الخاصة به وتم مصادرة الخزينة، والسماح له بالسفر .

أمر اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بمصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبين.

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مصراوي Masrawy

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