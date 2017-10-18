الآثار: الكشف عن رأس تمثال يرجح أنه لوالدة الملك "بيبي الثاني"
الآثار: الكشف عن رأس تمثال يرجح أنه لوالدة الملك "بيبي الثاني"
12:15 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
القاهرة - (أ ش أ):
نجحت البعثة الفرنسية السويسرية من جامعة (جنيف) في منطقة سقارة، في الكشف عن رأس تمثال لسيدة من الخشب وسط الرديم، وذلك أثناء استكمال أعمال التنقيب الأثري في المنطقة.
صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحاً أن الرأس المكتشفة بها جزء من الرقبة يبلغ طولها نحو 30 سم، وتزين الأذنين بقرط من الخشب، ومن المرجح أن تكون جزءا من تمثال خشبي للملكة (عنخ إس إن بيبي) الثانية والدة الملك بيبي الثاني أحد ملوك الأسرة السادسة، حيث عُثر عليها في المنطقة الواقعة شرق الهرم الخاص بها بمنطقة سقارة.
من جانبه، قال فيليب كلومبير رئيس البعثة الفرسية السويسرية، إن رأس التمثال في حالة سيئة وستخضع لعمليات الترميم والصيانة اللازمة.
يذكر أنه على مدى الأسبوعين السابقين استطاعت البعثة الكشف عن الجزء العلوي لمسلة ضخمة، بالإضافة إلى هريم صغير للملكة عنخ إس إن بيبي الثانية (هرم صغير يبنى للاهتداء به) ما يدل على أن هذه المنطقة مازالت تخبىء في طياتها المزيد من القطع الأثرية الخاصة بالملكة ومجموعتها الجنائزية، و ستستمر البعثة في المزيد من أعمال الحفر والتنقيب الأثري للكشف عن المزيد من أسرار هذه المنطقة.
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