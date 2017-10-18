الصحة: تقديم الخدمة الطبية مجانًا لـ 37 ألف مواطن في 20 محافظة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 37 ألفا و363 مواطنا من خلال 26 قافلة طبية تم تنفيذها بـ 20 محافظة خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضحت الدكتورة السيدة مشرف، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، في بيان الأربعاء، أن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل بها هي: الدقهلية والجيزة والمنوفية والأقصر وكفر الشيخ والفيوم والبحيرة والقاهرة وبورسعيد وأسوان وقنا وأسيوط ومطروح والإسماعيلية والوادي الجديد ودمياط وبني سويف والشرقية والمنيا والقليوبية .

وأضافت "مشرف" أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 245 عيادة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 5 آلاف و41 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 11 ألفا و23 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتة إلى أنه تم تحويل 402 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية ، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتأمين صحي.