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سيدة تحاول الانتحار بتناول "سم فئران" بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

سيدة تحاول الانتحار بتناول "سم فئران" بالبحيرة

12:08 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

ارشيفية

البحيرة - مصراوي:

حاولت سيدة بمحافظة البحيرة، في العقد السادس من عمرها، الانتحار بتناولها "سم فئران" وذلك لمرورها بحالة نفسية بسبب مرضها.

وتبلّغ من المستشفى العام بوصول "ز.م.ا" 57 عامًا - ربة منزل، ومقيمة قرية معنيا، مصابة بتسمم فسفوري، وجرى تحويلها لمركز السموم بطنطا.

بسؤال نجلها "ع.م.ا" 30 عامًا - عامل ومقيم بذات الناحية، قرر بتناول والدته "سم فئران" لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مرضها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصراوي Masrawy

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