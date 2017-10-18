سيدة تحاول الانتحار بتناول "سم فئران" بالبحيرة

البحيرة - مصراوي:

حاولت سيدة بمحافظة البحيرة، في العقد السادس من عمرها، الانتحار بتناولها "سم فئران" وذلك لمرورها بحالة نفسية بسبب مرضها.

وتبلّغ من المستشفى العام بوصول "ز.م.ا" 57 عامًا - ربة منزل، ومقيمة قرية معنيا، مصابة بتسمم فسفوري، وجرى تحويلها لمركز السموم بطنطا.

بسؤال نجلها "ع.م.ا" 30 عامًا - عامل ومقيم بذات الناحية، قرر بتناول والدته "سم فئران" لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مرضها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.