سيدة تحاول الانتحار بتناول "سم فئران" بالبحيرة
سيدة تحاول الانتحار بتناول "سم فئران" بالبحيرة
12:08 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
ارشيفية
البحيرة - مصراوي:
حاولت سيدة بمحافظة البحيرة، في العقد السادس من عمرها، الانتحار بتناولها "سم فئران" وذلك لمرورها بحالة نفسية بسبب مرضها.
وتبلّغ من المستشفى العام بوصول "ز.م.ا" 57 عامًا - ربة منزل، ومقيمة قرية معنيا، مصابة بتسمم فسفوري، وجرى تحويلها لمركز السموم بطنطا.
بسؤال نجلها "ع.م.ا" 30 عامًا - عامل ومقيم بذات الناحية، قرر بتناول والدته "سم فئران" لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مرضها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.
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