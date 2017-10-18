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جرافات إسرائيلية تهدم مبنى فلسطينيا شمال القدس

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مصراوي Masrawy

جرافات إسرائيلية تهدم مبنى فلسطينيا شمال القدس

12:14 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

جرافات إسرائيلية تهدم مبنى فلسطينيا شمال القدس

هدمت جرافات إسرائيلية

القدس - (د ب أ):

هدمت جرافات إسرائيلية اليوم الأربعاء مبنى سكنيا في منطقة "وادي الدم" بحي بيت حنينا شمال القدس بحجة عدم الترخيص.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم أن المبنى يعود لعائلة فلسطينية مقدسية، وأن قوة عسكرية معززة بدوريات رافقت طواقم وجرافات البلدية الاسرائيلية ووفرت لها الحراسة خلال عملية الهدم.

وكان مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية (بتسيلم) ذكر أن عام 2016 شهد عددا قياسيا من منازل الفلسطينيين التي هدمتها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف المركز ، في تقرير أصدره في شهر فبراير الماضي، أن السلطات الإسرائيلية هدمت 88 منزلا سكنيا و48 مبنى شرقي القدس.

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مصراوي Masrawy

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