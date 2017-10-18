انفجار قوي أمام مركز شرطة بالسويد

كوبنهاجن - (د ب أ):

وقع انفجار قوي أمام مركز شرطة في مدينة هلسينجبورج بجنوب غربى السويد، مما سبب دمارا كبيرا للمركز مساء أمس الثلاثاء.

وقد دمر الانفجار مدخل المركز بصورة كاملة. واضطر مسؤولو الشرطة لعقد مؤتمر صحفي وراء طاولة من النوع المستخدم فى لعب كرة الطاولة في قاعة محلية للألعاب الرياضية.

وقالت رئيسة الشرطة المحلية كارينا بيرسون اليوم الأربعاء إنه يتم التعامل مع الهجوم على أنه يمثل "هجوما خطيرا على المجتمع".

وأضافت "أنه يستهدف الديمقراطية والنظام القانوني. إنه موقف خطير".

وأشارت إلى أنه من حسن الحظ لم يصب أي شخص خلال الانفجار، الذي مازال لا يعرف خلفيته. ولم يتأثر عمل الشرطة بالانفجار.

وقال رئيس الشرطة الإقليمية باتريك هيمبراندت" يمكن الاعتقاد حتما أن ذلك نتيجة عملنا الجيد".

ولم يتمكن المحققون على الفور من تحديد المواد التفجيرية المستخدمة. ويجرى حاليا تحليل صور كاميرات المراقبة.