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انفجار قوي أمام مركز شرطة بالسويد

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مصراوي Masrawy

انفجار قوي أمام مركز شرطة بالسويد

12:11 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

انفجار قوي أمام مركز شرطة بالسويد

الشرطة السويدية

كوبنهاجن - (د ب أ):

وقع انفجار قوي أمام مركز شرطة في مدينة هلسينجبورج بجنوب غربى السويد، مما سبب دمارا كبيرا للمركز مساء أمس الثلاثاء.

وقد دمر الانفجار مدخل المركز بصورة كاملة. واضطر مسؤولو الشرطة لعقد مؤتمر صحفي وراء طاولة من النوع المستخدم فى لعب كرة الطاولة في قاعة محلية للألعاب الرياضية.

وقالت رئيسة الشرطة المحلية كارينا بيرسون اليوم الأربعاء إنه يتم التعامل مع الهجوم على أنه يمثل "هجوما خطيرا على المجتمع".

وأضافت "أنه يستهدف الديمقراطية والنظام القانوني. إنه موقف خطير".

وأشارت إلى أنه من حسن الحظ لم يصب أي شخص خلال الانفجار، الذي مازال لا يعرف خلفيته. ولم يتأثر عمل الشرطة بالانفجار.

وقال رئيس الشرطة الإقليمية باتريك هيمبراندت" يمكن الاعتقاد حتما أن ذلك نتيجة عملنا الجيد".

ولم يتمكن المحققون على الفور من تحديد المواد التفجيرية المستخدمة. ويجرى حاليا تحليل صور كاميرات المراقبة.

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