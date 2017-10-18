روسيا تختبر صاروخا جديدا من منظومة "إسكندر"

موسكو - (د ب أ):

اختبرت روسيا صاروخا جديدا بأحد المواقع العسكرية من منظومة "إسكندر"، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأوضح الجنرال، أوليج كيسلوف، رئيس موقع "كابوستين يار" العسكري أن القوات الروسية اختبرت صاروخا جديدا من منظومة "إسكندر".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد وافقت على خطة تطوير وتحديث منظومات الصواريخ التكتيكية "إسكندر إم".

يشار إلى أن عملية التحديث تتضمن تزويد منظومات "إسكندر" بصاروخ جديد.

وخصصت منظومة "إسكندر" لضرب شتى الاهداف المطلوب تدميرها التي يمكن أن تبعد 500 كيلومتر عن قاذف الصواريخ "إسكندر".

وكشف الجنرال كيسلوف أيضا أن قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تختبر صاروخا جديدا، مصمما للانطلاق من المنصة المخبأة تحت الارض، دون الاعلان عن التفاصيل.