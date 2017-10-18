ضبط مدير مطعم وبحوزته طن ونصف لحوم ودواجن فاسدة بالهرم

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مدير مطعم شهير للوجبات الجاهزة في الهرم قبل بيعه 1.5طن لحوم ومقاطعاتها فاسدة .

كانت معلومات وردت إلى اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة، مفادها قيام المسئول عن مطعم تقديم وجبات جاهزة في نطاق دائرة قسم الهرم بحيازة وتجميع كمية كبيرة من السلع الغذائية لحوم ودواجن بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، أمكن العقيد سامح رشاد، والمقدمان محمد سالم، ومحمد عدلي، من ضبط المتهم و 1.5طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حُرر محضرًا بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.