ضبط مدير مطعم وبحوزته طن ونصف لحوم ودواجن فاسدة بالهرم
ضبط مدير مطعم وبحوزته طن ونصف لحوم ودواجن فاسدة بالهرم
11:58 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017
كتب - علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مدير مطعم شهير للوجبات الجاهزة في الهرم قبل بيعه 1.5طن لحوم ومقاطعاتها فاسدة .
كانت معلومات وردت إلى اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة، مفادها قيام المسئول عن مطعم تقديم وجبات جاهزة في نطاق دائرة قسم الهرم بحيازة وتجميع كمية كبيرة من السلع الغذائية لحوم ودواجن بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، أمكن العقيد سامح رشاد، والمقدمان محمد سالم، ومحمد عدلي، من ضبط المتهم و 1.5طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
حُرر محضرًا بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط تشكيل عصابي استولى على أموال البطاقات التموينية بالمرج
-
كشف غموض سرقة مجوهرات و400 ألف جنيه من داخل شركة بالتجمع الخامس
-
القبض على مقاول هارب من سدد 2.5 مليون جنيه غرامة بالشرابية
-
القبض على عامل اثناء قيادته سيارة مسروقة بأبو النمرس
إعلان
إعلان