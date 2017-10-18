الإعدام شنقًا لـ "سباك" قتل ابن عمه بسبب الخلاف على الميراث بالجيزة

كتب- أنس بنداري:

قضت محكمة جنوب الجيزة الكلية، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "محمد. ع. م"، (سباك) لاتهامه بقتل ابن عمه بسبب خلافات على الميراث، حيث سدد المتهم عدة طعنات للمجني عليه.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، والمستشار مصطفي سيد، وبسكرتارية سيد نجاح ومحمد فريد.

كان اللواء مجدي عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغًا بمقتل "عبد الناصر. م" 45 سنة "نقاش" داخل شقته التابعة لدائرة قسم الجيزة.

وبإجراء المعاينة تبين للعقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، أن المجني عليه مصاب بعدة طعنات برقبته وأنحاء جسده، أسفرت عن مفارقته الحياة، وكشفت التحريات أن خلافا على الميراث يجمعه بابن عمه "محمد. ع" وأنه وراء ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن المقدم علاء فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونه الرائد هيثم خلف، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافهما على الميراث.