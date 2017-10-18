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ضابط يتنكر في هيئة مشتري للإيقاع بتاجر يروج أدوية مغشوشة على الـ "فيس بوك"

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مصراوي Masrawy

ضابط يتنكر في هيئة مشتري للإيقاع بتاجر يروج أدوية مغشوشة على الـ "فيس بوك"

11:44 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب - علاء عمران:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث ، في الإيقاع بتاجر أدوية مهربة ومغشوشة يروج سلعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمنطقة الجديدة عقب تنكر ضابط في هيئة متشرى للإيقاع بالمتهم.

كانت معلومات قد وردت إلى اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، مفادها قيام أحد الأشخاص بالإعلان عن المنتجات والأدوية المهربة جمركيًا الغير خاضعة للإشراف الطبي بوزارة الصحة ومقلدة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمنطقة مصر الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن أحد ضباط الإدارة من استدراجه والقبض عليه متلبسًا بعد تنكره في هيئة مشتري، برئاسة العقيد محيي الشريف، والمقدم أحمد بكر، ضباط الإدارة، وضُبط بحوزته 2408 قرص من أدوية القلب الغير مُصرح بتداولها في الأسواق، وتبين أنها مغشوشة.

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