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مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

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مصراوي Masrawy

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

12:03 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

اللواء فتح الله حسنى مدير أمن أسوان

 

أسوان - إيهاب عمران:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون، إثر حادث تصادم بطريق أسوان السريع بمركز إدفو، شمال محافظة أسوان.

تلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد محمد العناني مأمور مركز شرطة إدفو بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة3 آخرين.

جرى نقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى إدفو العام والمصابين إلى المستشفى ذاته.

تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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