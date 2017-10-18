مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون، إثر حادث تصادم بطريق مصر أسوان السريع بمركز إدفو، شمال محافظة أسوان.

تلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد محمد العناني مأمور مركز شرطة إدفو بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة3 آخرين.

جرى نقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى إدفو العام والمصابين إلى المستشفى ذاته.

تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.