ميناء غرب بورسعيد يستقبل 4500 طن قمح روسي
ميناء غرب بورسعيد يستقبل 4500 طن قمح روسي
12:02 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017
ارشيفية
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "NAKH CHIVAN" القادمة من روسيا والتي ترفع علم مالطا، وذلك لتفريغ 4500 طن قمح بالميناء.
وأكدت إدارة الموانئ في بيان أنه جار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء.
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