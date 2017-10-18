ضبط هارب من 3 قضايا بحوزته ربع كيلو هيروين بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل؛ بحوزته كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط المدعو "سعيد.س.س.غ" 31 عامًا، عاطل، مقيم بناحية "الدراوشة" بمركز فاقوس، مطلوب للتنفيذ عليه في 3 قضايا، آخرها القضية رقم 342 جنايات القنطرة غرب لسنة 2013 "حيازة مخدرات" والصادر فيها حكم غيابي عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

تم ضبط المتهم حال تواجده بمقابر "الشيخ سرحان" وبحوزته بندقية آلية، و8 طلقات لذات العيار، و250 جرامًا من مسحوق "الهيروين" المُخدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 25672 جنايات مركز فاقوس لسنة 2017.