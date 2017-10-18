سقوط "طارق بطاطس" بسلاح ناري و3 لفافات بانجو في دمياط
سقوط "طارق بطاطس" بسلاح ناري و3 لفافات بانجو في دمياط
11:57 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017
المتهم
دمياط - محمد إبراهيم:
ألقت قوات الأمن بدمياط، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بعد أن كشفت التحريات عن تورط المتهم في ترويج كميات كبيرة من الهيروين والبانجو في قرية الشعراء التي تعد من أبرز بؤر الاتجار في المحافظة.
وتمكن رجال مباحث مركز دمياط، برئاسة الرائد محمد سمير رئيس المباحث مركز دمياط، بالاشتراك مع مكتب مكافحة المخدرات برئاسة المقدم علي عامر رئيس المكتب من القبض على "طارق. س" الشهير بـ"طارق بطاطس"، في حملة مفاجئة على قرية الشعراء وتبين أن بحوزته كميات من "الهيروين" والبانجو ومبالغ مالية من متحصلات البيع وهواتف محمولة، كما جرى ضبط سلاح ناري غير مرخص في حوزة المتهم.
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