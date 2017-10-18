تحصين 5 آلاف رأس ماشية في قوافل بيطرية بالمنيا
تحصين 5 آلاف رأس ماشية في قوافل بيطرية بالمنيا
11:55 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017
ارشيفية
المنيا- ريمون الراوي:
أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، عن علاج وتحصين 5 آلاف و585 رأس ماشية، وذلك خلال عدد من القوافل البيطرية والعلاجية التي نظمتها المديرية بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة المنيا ضمن أعمال وأنشطة لجنة تنمية جنوب الوادي التي تم تنفيذها بقرى "دلجا ـ الكرم ـ دير أبوحنس" خلال الفترة من 10 وحتى 17 أكتوبر الجاري.
قال دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن القوافل أسفرت عن علاج 1010 رؤوس من الأغنام، ورش 4284 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، وعلاج 31 رأس ماشية من خلال لجان العقم، وتحصين 115 رأس ضد مرض الحمى القلاعية، بالإضافة إلى علاج 145 رأس "باطنة/ تناسليات".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور - وضع حجر أساس أول مصنع للدواء في المنيا
-
تفاصيل مطاردة كلب مسعور عقر 13 شخصًا في كفر الشيخ
-
ضبط مسئول بالطب البيطري هرب 2 طن لحوم فاسدة بالأقصر
-
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بديرمواس في المنيا
إعلان
إعلان