شاب يشنق نفسه لمروره بضائقة مالية بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

شنق شاب، بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، نفسه لمروره بضائقة مالية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

وتبلغ لمركز شرطة إيتاي البارود شنق أحد الأشخاص، نفسه داخل حجرة بمحطة لفرز البطاطس، بناحية قرية الخوالد، دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة المدعو "ا.ا.ج " 38 عامًا - حارس بمحطة فرز بطاطس يتدلى من حبل ملفوف حول عنقه مربوط ومعلق بسقف غرفه الحراسة بالطابق الأول بالمحطة.

بسؤال شقيقة "ع.ا.ا" 55 عامًا، عامل زراعي، قرر انتحار شقيقه لمروره بحالة اكتئاب بسبب ضائقة مالية، وأضاف بسابقة محاولته الانتحار أكثر من مرة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.