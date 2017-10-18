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سقط من أعلى العقار.. إصابة ضابط أثناء إطفاء حريق بالإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

سقط من أعلى العقار.. إصابة ضابط أثناء إطفاء حريق بالإسكندرية (صور)

11:52 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب ضابط بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية بإصابات بالغة، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من أعلى عقار قديم بشارع صلاح الدين بمنطقة العطارين، وسط المدينة، أثناء محاولته إخماد حريق بإحدى شقق العقار.

وتجدد حريق عقار شارع صلاح الدين، صباح اليوم، بعد ساعات من سيطرة قوات الحماية المدنية على النيران فور اندلاعها بالعقار، مساء أمس، دون وقوع إصابات.

كان اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد سقوط المقدم أحمد عبد الحميد حجازي، من إدارة الحماية المدنية أثناء عمله في إطفاء حريق بعقار، وجرى نقله لمستشفى الشرطة.

وقال مصدر أمني: "إن الضابط أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه شرخ بقاع الجمجمة والفقرات، وكسر بعظمة الحوض ومفصل الكوعين والضلع السابع والتاسع بالجانب الأيمن، وسحجات وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم".

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