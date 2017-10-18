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رئيس جامعة أسوان: توفير 10 عمارات لتسكين الطالبات المغتربات

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة أسوان: توفير 10 عمارات لتسكين الطالبات المغتربات

11:49 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

اجتمع الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بطلاب الجامعة وبعض أولياء الأمور، للاستماع وعرض مطالبهم في السكن داخل المدن الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء أن المدن الجامعية بمختلف الجامعات المصرية ليس لديها القدرة الاستيعابية لجميع المتقدمين وليس مدينة جامعة أسوان فقط، ونسعى من خلال إدارة الجامعة إلى توفير أماكن جديدة لتسكين الطلاب والطالبات المغتربات في القريب العاجل وتوفير 10 عمارات بمدينة أسوان الجديدة لتسكين الطالبات المغتربات.

وأضاف غلاب: "نسعي لتوفير أماكن جديدة لتسكين ذوي الاحتياجات والحالات الخاصة من خلال تقديم بحث اجتماعي يوضح الحالة الاجتماعية والمعيشية لرب الأسرة كما قمنا بتسكين الطلاب والطالبات المتفوقين في الدراسة والطلاب الجدد الأصغر سنا حسب تاريخ الميلاد.

وفي نهاية الاجتماع طلب رئيس الجامعة من الطلاب تسجيل أسماءهم، سعيا لإيجاد حلول لتسكين الطلاب بالمدنية الجامعية والعمل على دراسة هذه الحالات وخاصة الاجتماعية.

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