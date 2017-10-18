وزير الصحة: قانون التأمين الصحي يصل البرلمان خلال أسبوعين

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء بنسبة كبيرة من ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون التأمين الصحي، وأصبح جاهزًا لتقديمه إلى مجلس النواب خلال أسبوعين.

وأضاف وزير الصحة خلال لقاءه مجموعة من الصحفيين، أنّه تم عقد اجتماع حضره الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، وممثلين عن وزارة العدل، لاستعراض الملاحظات الأخيرة على مشروع القانون، لعرضه من جديد على مجلس الوزراء قبل إرساله إلى البرلمان.

وانتهى مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل وتمت إحالته لمجلس الوزراء لمراجعته وإرساله إلى البرلمان لإقراره بداية العام المقبل.

ومن المقرر بدء تطبيق القانون فعلياً بعد 6 أشهر من إقراره في مجلس النواب، وسيتضمن التطبيق عدة مراحل، تبدأ في 5 محافظات، هي: "السويس وبورسعيد والإسماعيلية، بجانب شمال وجنوب سيناء".