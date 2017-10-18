أخبار عاجلة

وزير الصناعة يفتتح مركز الكفاءة الإنتاجية في السويس السبت المقبل -
وزير الإسكان من الأقصر: إنشاء شركة نقل جماعي للربط بين المدن الجديدة -
بالصور- مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الحماية المدنية في "حريق العجمي" -
بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله" -
الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات -
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو) -
كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب -
يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير -
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17 -
الأمن يداهم «كرنك أبوتشت» ويضبط 20 متهمًا في خصومات ثأرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الصحة: قانون التأمين الصحي يصل البرلمان خلال أسبوعين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الصحة: قانون التأمين الصحي يصل البرلمان خلال أسبوعين

12:06 م الأربعاء 18 أكتوبر 2017

وزير الصحة: قانون التأمين الصحي يصل البرلمان خلال أسبوعين

الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء بنسبة كبيرة من ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون التأمين الصحي، وأصبح جاهزًا لتقديمه إلى مجلس النواب خلال أسبوعين.

وأضاف وزير الصحة خلال لقاءه مجموعة من الصحفيين، أنّه تم عقد اجتماع حضره الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، وممثلين عن وزارة العدل، لاستعراض الملاحظات الأخيرة على مشروع القانون، لعرضه من جديد على مجلس الوزراء قبل إرساله إلى البرلمان.

وانتهى مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل وتمت إحالته لمجلس الوزراء لمراجعته وإرساله إلى البرلمان لإقراره بداية العام المقبل.

ومن المقرر بدء تطبيق القانون فعلياً بعد 6 أشهر من إقراره في مجلس النواب، وسيتضمن التطبيق عدة مراحل، تبدأ في 5 محافظات، هي: "السويس وبورسعيد والإسماعيلية، بجانب شمال وجنوب سيناء".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "أبو شقة" رئيسا لبرلمانية الوفد للمرة الثالثة

    أخبار

  • "الجندي" لوزير النقل: لا تترك صغار موظفيك يردون على النواب

    أخبار

  • وزير الصحة لمصراوي: حل مشاكل الوحدات الصحية قريبًا

    أخبار

  • وزير الصحة: بطالة السيدات والزواج المبكر وراء ارتفاع معدل المواليد

    أخبار

إعلان

4d2f96f7be.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

"السويدي": حديث السيسى عن "البرلمان" بفرنسا وسام شرف لأعضائه

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا