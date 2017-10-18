استقالة وزيرة داخلية البرتغال على خلفية حرائق الغابات
استقالة وزيرة داخلية البرتغال على خلفية حرائق الغابات
11:59 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017
حرائق الغابات
لشبونة – (أ ش أ):
أعلنت حكومة البرتغال، استقالة وزيرة الداخلية كونستانكا أوربانو دى سوزا من منصبها على خلفية حرائق الغابات التي أودت بحياة 41 شخصا على الأقل.
وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الأربعاء، أن الوزيرة أوضحت في خطاب استقالتها أنها لم يعد لديها الظروف السياسية والشخصية التي تمكنها من مواصلة أداء مهام عملها.
وكان رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا تعهد بالعمل على تجنب اندلاع المزيد من حرائق الغابات في البلاد، وذلك من خلال تنفيذ "إصلاحات أساسية" في إدارة الغابات وقطاع مكافحة الحرائق .
وأعلنت السلطات البرتغالية أمس الثلاثاء الحداد الوطني في البلاد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الحرائق، كما أعلنت حالة الطوارىء في بعض المناطق في البلاد.
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