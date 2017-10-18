شخص يضرم النار في نفسه قبل مؤتمر الحزب الشيوعي بالصين

بكين - (د ب أ):

أضرم رجل الناس في نفسه في بكين، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة بالعاصمة الصينية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الـ19.

وأظهر مقطعان فيديو تم تداولهما على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء رجلا وهو يضرم النار في نفسه، وينهار على الأرض أمام متجر لشركة آبل في منطقة شيدان للتسوق. ويظهر اثنان من حراس الأمن وهما يركضان نحو الرجل ويخمدان الحريق باستخدام طفايات الحريق.

وقال عدة شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنهم رأوا الرجل وهو يضرم النار في نفسه. ويتردد أن الرجل نجا .

وقال بائع" لا أعتقد أنه أمر جيد أن نناقش هذا أثناء انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي".

وكان مؤتمر الحزب الشيوعي الـ19 قد بدأ فعالياته اليوم بخطاب للرئيس الصيني شي جين بينج.

وتعمل الحكومة الصينية بقوة لإبعاد النقاد والمتظاهرين خلال انعقاد الأحداث السياسية المهمة.

وقد عززت بكين قبل انعقاد المؤتمر، الذي يجرى كل خمسة أعوام لاختيار القيادة المستقبلية للبلاد، من الإجراءات الأمنية والرقابة على الإنترنت.