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شخص يضرم النار في نفسه قبل مؤتمر الحزب الشيوعي بالصين

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مصراوي Masrawy

شخص يضرم النار في نفسه قبل مؤتمر الحزب الشيوعي بالصين

11:57 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

شخص يضرم النار في نفسه قبل مؤتمر الحزب الشيوعي بالصين

مؤتمر الحزب الشيوعي

بكين - (د ب أ):

أضرم رجل الناس في نفسه في بكين، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة بالعاصمة الصينية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الـ19.

وأظهر مقطعان تم تداولهما على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء رجلا وهو يضرم النار في نفسه، وينهار على الأرض أمام متجر لشركة آبل في منطقة شيدان للتسوق. ويظهر اثنان من حراس الأمن وهما يركضان نحو الرجل ويخمدان الحريق باستخدام طفايات الحريق.

وقال عدة شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنهم رأوا الرجل وهو يضرم النار في نفسه. ويتردد أن الرجل نجا .

وقال بائع" لا أعتقد أنه أمر جيد أن نناقش هذا أثناء انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي".

وكان مؤتمر الحزب الشيوعي الـ19 قد بدأ فعالياته اليوم بخطاب للرئيس الصيني شي جين بينج.

وتعمل الصينية بقوة لإبعاد النقاد والمتظاهرين خلال انعقاد الأحداث السياسية المهمة.

وقد عززت بكين قبل انعقاد المؤتمر، الذي يجرى كل خمسة أعوام لاختيار القيادة المستقبلية للبلاد، من الإجراءات الأمنية والرقابة على الإنترنت.

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مصراوي Masrawy

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