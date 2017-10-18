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البحرين: إيران تأوي 160 إرهابيا وضبطنا 24 كجم من المتفجرات مصدرها طهران

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مصراوي Masrawy

البحرين: إيران تأوي 160 إرهابيا وضبطنا 24 كجم من المتفجرات مصدرها طهران

11:39 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

البحرين: إيران تأوي 160 إرهابيا وضبطنا 24 كجم من المتفجرات مصدرها طهران

وزارة الداخلية البحرينية

المنامة – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن إيران ما زالت تأوي أكثر من 160 من العناصر الإرهابية المسقطة جنسيتهم، والصادرة بحقهم أحكام في قضايا إرهابية.

وأوضحت الداخلية البحرينية في بيان أوردته قناة سكاي نيوز، اليوم الأربعاء، أن الأدلة المادية كشفت ضلوع الحرس الثوري الإيراني في تدريب الإرهابيين في معسكرات على صناعة المتفجرات واستخدام الأسلحة.

وأضافت الوزارة أن الإرهابيين، الذين تم القبض عليهم اعترفوا بأنهم تلقوا تدريبات في معسكرات تتبع للحرس الثوري الإيراني، وأن حجم المضبوطات من المواد المتفجرة التي ثبت أن مصدرها إيران تجاوز 24 كيلو جراما من المواد شديدة الانفجار.

وأشارت إلى أن الموقف المعادي الذي تنتهجه إيران ضد البحرين برز من خلال العدد المتزايد من التصريحات والتدخلات الرسمية. مشددة على أن الاستراتيجية الأمريكية ضد إيران وضعت حدا واضحا للمجاملات السياسية، التي تم استغلالها من قبل إيران للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

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