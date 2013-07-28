أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

8 نصائح لصور جميلة على "فيس بوك" و"أنستغرام"

Google+ Print
8 نصائح لصور جميلة على "فيس بوك" و"أنستغرام" 8 نصائح لصور جميلة على "فيس بوك" و"أنستغرام"

نتمنى جميعاً ـ نحن النساء ـ أن نظهر في الصور بأجمل طلّة. ولكن ثمّة أموراً تحول دون الحصول على رغبتنا؛ منها قلّة الخبرة، عدم معرفة الجانب الأفضل في وجهنا..... لكن إن تابعت نصائحنا، فستحصلين على أجمل الصور لتنشريها على مواقع التواصل الاجتماعيّ.


1. وضعيّة صحيحة
تسمع عارضات الأزياء هاتين الكلمتين مراراً وتكراراً في مسيراتهنّ المهنيّة، وهما: قفي وكأنّك تريدين ملامسة السماء برأسك! هذه الطريقة تقتضي أن تجلسي بظهر مستقيم، وبكتفين بارزتين، كما الصدر. إنّ الوضعية الصحيحة، من الرأس إلى أخمص القدمين، طريقة ناجحة لجعل طلّتك لافتة في الصور.

2. أبرزي جانبك المميّز
هل سبق لك أن حاولت التقاط صورة لنفسك، بينما تقفين إلى يمين أحدهم؛ وصورة أخرى، وأنت تقفين إلى يساره؟ إن لم يسبق لك القيام بذلك، فقد حان الوقت للمحاولة. التقطي بعض الصور، وراقبي نفسك؛ أيّ جانب، اليمين أو اليسار، هو جانبك المميّز؟ ثمّ اعتمديه في الصور. مثلاً، إن كنت تشاركين في صورة جماعيّة، يمكنك الاستدارة بشكل طفيف إلى اليمين أو اليسار لكي تُرضيك النتيجة.

3. ابتسمي
إن أردت النظر إلى صورك بعد مرور سنوات عليها، نصيحتي لك هي رسم ابتسامة على وجهك. إنّ الابتسامة هي أجمل ما قد يجمّل وجه المرأة. حتّى وإن لم تكوني راضية بأسنانك، فبإمكانك الابتسام من دون إظهارها.

4. ارفعي ذقنك
إن كنت خجولة بطبعك، سيصعب عليك تذكّر هذه النصيحة، وهي ألا تنسي أهميّة رفع الذقن، إذ إنّك ستبدين واثقة من نفسك، وستُظهرين وجهك الجميل.

5. أبرزي طرازك الشخصي
من أنت؟ ولماذا تلتقطين صوراً لك؟ سواء أكنت تستمتعين مع أصدقائك، أو كان أقرباؤك ّين على التقاط صورٍ لك، فهذا هو الوقت المناسب لإبراز شخصيّتك! يُمكن القيام بذلك عبر الملابس التي ترتدينها، وعبر تسريحة شعرك. عندما يعكس طرازك شخصيّتك الفعليّة، يبرز جوهرك، وتبدو طلّتك رائعة.

6. انظري فوق العدسة
أسداني مصوّرٌ هذه النصيحة منذ بضع سنوات. طلب إليّ أن أنظر فوق العدسة، لا مباشرةً إليها. وصدّقي أو لا، النتيجة أكثر من مرضية، إذ إنّك تبدين وكأنّك تنظرين إلى عدسة الكاميرا أكثر من الحالة الاعتياديّة. إنّها تقنيّة مثيرة للاهتمام فعلاً. ولكن احرصي على التقاط بعض الصور التجريبية.

7. تفقّدي تسريحتك
عندما يحين وقت التقاط صورة، تأكّدي من أنّ شعرك مصفّف بالشكل المناسب. إن كان مرفوعاً، أنصحك بفكّه وجعله ينسدل، لأنّه يُعطي إطاراً طبيعيّاً لوجهك.

8. تنفّسي
لا تنسي أبداً هذه النصيحة، إذ إنّها ستمنعك من الظهور بشكل جامد في الصور. في بعض الأحيان، عندما تركّزين على الوضعيّة المناسبة، قد يبدو جسمك جامداً بعض الشيء. بالتالي، تنفّسي دائماً لكي تظهري طبيعيّة ومرتاحة. يستغرق الأمر ثانية أو اثنتين، ولكنّه يحدث فرقًا كبيراً، خصوصاً إن كنت تلتقطين الكثير من الصور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط