8 نصائح لصور جميلة على "فيس بوك" و"أنستغرام"

نتمنى جميعاً ـ نحن النساء ـ أن نظهر في الصور بأجمل طلّة. ولكن ثمّة أموراً تحول دون الحصول على رغبتنا؛ منها قلّة الخبرة، عدم معرفة الجانب الأفضل في وجهنا..... لكن إن تابعت نصائحنا، فستحصلين على أجمل الصور لتنشريها على مواقع التواصل الاجتماعيّ.



1. وضعيّة صحيحة

تسمع عارضات الأزياء هاتين الكلمتين مراراً وتكراراً في مسيراتهنّ المهنيّة، وهما: قفي وكأنّك تريدين ملامسة السماء برأسك! هذه الطريقة تقتضي أن تجلسي بظهر مستقيم، وبكتفين بارزتين، كما الصدر. إنّ الوضعية الصحيحة، من الرأس إلى أخمص القدمين، طريقة ناجحة لجعل طلّتك لافتة في الصور.

2. أبرزي جانبك المميّز

هل سبق لك أن حاولت التقاط صورة لنفسك، بينما تقفين إلى يمين أحدهم؛ وصورة أخرى، وأنت تقفين إلى يساره؟ إن لم يسبق لك القيام بذلك، فقد حان الوقت للمحاولة. التقطي بعض الصور، وراقبي نفسك؛ أيّ جانب، اليمين أو اليسار، هو جانبك المميّز؟ ثمّ اعتمديه في الصور. مثلاً، إن كنت تشاركين في صورة جماعيّة، يمكنك الاستدارة بشكل طفيف إلى اليمين أو اليسار لكي تُرضيك النتيجة.

3. ابتسمي

إن أردت النظر إلى صورك بعد مرور سنوات عليها، نصيحتي لك هي رسم ابتسامة على وجهك. إنّ الابتسامة هي أجمل ما قد يجمّل وجه المرأة. حتّى وإن لم تكوني راضية بأسنانك، فبإمكانك الابتسام من دون إظهارها.

4. ارفعي ذقنك

إن كنت خجولة بطبعك، سيصعب عليك تذكّر هذه النصيحة، وهي ألا تنسي أهميّة رفع الذقن، إذ إنّك ستبدين واثقة من نفسك، وستُظهرين وجهك الجميل.

5. أبرزي طرازك الشخصي

من أنت؟ ولماذا تلتقطين صوراً لك؟ سواء أكنت تستمتعين مع أصدقائك، أو كان أقرباؤك مصرّين على التقاط صورٍ لك، فهذا هو الوقت المناسب لإبراز شخصيّتك! يُمكن القيام بذلك عبر الملابس التي ترتدينها، وعبر تسريحة شعرك. عندما يعكس طرازك شخصيّتك الفعليّة، يبرز جوهرك، وتبدو طلّتك رائعة.

6. انظري فوق العدسة

أسداني مصوّرٌ هذه النصيحة منذ بضع سنوات. طلب إليّ أن أنظر فوق العدسة، لا مباشرةً إليها. وصدّقي أو لا، النتيجة أكثر من مرضية، إذ إنّك تبدين وكأنّك تنظرين إلى عدسة الكاميرا أكثر من الحالة الاعتياديّة. إنّها تقنيّة مثيرة للاهتمام فعلاً. ولكن احرصي على التقاط بعض الصور التجريبية.

7. تفقّدي تسريحتك

عندما يحين وقت التقاط صورة، تأكّدي من أنّ شعرك مصفّف بالشكل المناسب. إن كان مرفوعاً، أنصحك بفكّه وجعله ينسدل، لأنّه يُعطي إطاراً طبيعيّاً لوجهك.

8. تنفّسي

لا تنسي أبداً هذه النصيحة، إذ إنّها ستمنعك من الظهور بشكل جامد في الصور. في بعض الأحيان، عندما تركّزين على الوضعيّة المناسبة، قد يبدو جسمك جامداً بعض الشيء. بالتالي، تنفّسي دائماً لكي تظهري طبيعيّة ومرتاحة. يستغرق الأمر ثانية أو اثنتين، ولكنّه يحدث فرقًا كبيراً، خصوصاً إن كنت تلتقطين الكثير من الصور.