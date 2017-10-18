4 أعراض قد تعتقدين أنها طبيعية.. لكنكِ تحتاجين زيارة الطبيب على الفور

4 أعراض قد تعتقدين أنها طبيعية.. لكنكِ تحتاجين زيا

كتبت- ميرا ماهر:

يؤدي عزوف بعض السيدات عن زيارة الطبيب عند ظهور أعراض غريبة، والاستهانة في بعض الحالات الأخرى، إلى تشخيص المرض في وقت متأخر. ذكر موقع " victoriaadvocate " المعني بتشخيص الأمراض وعلاجها، أنه يجب أن لا تتردد السيدة في طلب الاستشارة الطبية عند إصابتها بأحد الأعراض التالية:

1- الآم أسفل البطن:

عدم زوال آلام البطن بالمسكنات البسيطة يمكن أن يكون علامة على وجود ورم ليفي حميد في الرحم أو داء البطانة الرحمية.

ومن الآلام التي تحدث أسفل البطن أيضاً، الداء الحوضي الالتهابي وهو عبارة عن عدوى أو التهاب مزمن داخل الحوض ينتج عنه أعراض غالباً ما يصاحبها مفرزات مهبلية، وفي الحالات الحادة تصاب المرأة بارتفاع في الحرارة، وإذا كان الألم حادا ومفاجئا فقد يعبر عن حالة حرجة.

2- إفرازات مهبلية:

تشكو بعض السيدات من وجود إفرازات مهبلية كريهة الرائحة أو أخرى رغوية تحمل فقاعات كالصابون، التي تعتبر نوع من أنوع الفطريات يطلق عليها المشعرات التناسلية. وهناك أمراض تناسلية التهابية تنتقل بالجنس أبرزها السيلان يتم التعرف عليها عبر نتائج فحص المختبر.

3- النزيف غير الطبيعي:

النزف بعد كل جماع، قد يدل على الإصابة بسرطان عنق الرحم.

4- الحكة التناسلية:

الحكة التناسلية التي تصاحبها إفرازات مهبلية يمكن أن تكون علامة على الإصابة بمرض التصلب الجلدي، وتظهر فيه بقع متجعدة في الجلد مما يحتاج إلى العلاج سريعاً لمنع تفاقم المرض مع احتمال بسيط لتحوله إلى سرطان الفرج.