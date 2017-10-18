تعرف على أكثر 10 صفحات رعبًا على موقع "ويكيبيديا"

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد عصام روّاي:

يعتمد الكثير على موسوعة "ويكيبيديا" كموقع سريع للحصول على معلومات عما يبحث عنه من موضوعات، ولكن كما يحتوي الموقع على معلومات نافعة، فهو يحتوي على صفحات مرعبة.

ويقدم موقع "BuzzFeed" قائمة بأكثر صفح موقع "ويكيبيديا" رعبًا، وهي:

1- "فريد ويست" و "روزماري ويست"

قتلا ما يزيد عن 10 فتيات يافعات، وتضمنت الحوادث الاغتصاب والتعذيب والتشويه.

2- أطفال ذو عيون سوداء

ظهرت أثناء تصوير إحدى الأفلام مخلوقات وصفها البعض بإنها من "ما وراء الطبيعة"، وانعكست صورهم على شريط التصوير كأطفال ذوي عيون سوداء داكنة للغاية.

3- "ليزي بوردين"

قتلت "ليزي" أكثر من 12 شخصًا باستخدام فأس تقطيع الأخشاب، وكان أباها وزوجته من ضمن الذين قتلتهم.

4- "جويس فينسينت"

ماتت "جويس" وظلت منسية في شقتها لمدة قاربت 3 سنوات قبل اكتشاف جثتها.

5- مشروع "ماك ألترا"

مشروع "ماك ألترا" هو مشروع أطلقته وكالة الاستخبارات الأمريكية من أجل التحكم في البشر وإجبارهم على الاعتراف عن طريق الأدوية أو التعذيب، وقد فتح هذا المشروع الباب أمام أشياء أخرى قد تكون أكثر فظاعة.

6- قائمة الميتات غير الطبيعية

تضمنت القائمة أبرز حالات الموت الغير طبيعية أو الفظيعة التي تم الحكم عليهم بالإعدام عن طريق السم أو الطعن أو الشنق، أو الموت فيضانفيضان العسل الأسود.

7- اختفاء "مورا موراي"

أثار حارث اختفاء "مورا" في عام 2004 حالة من الفزع، وانتشرت العديد من النظريات المرعبة بعد اختفائها.

8- التوأم الصامت

أثارت حالة التوأم "جون وجينيفر جيبسون" اللذان لا يتحدثان إلا سويًا حالة من الجدل، فبعد بلوغهما وتقدمهما في السن اتجها للجريمة، مما أجبر الدولة على وضعهما في مصحة علاج نفسي.

9- حالات القتل في "هينتركيفاك"

وقعت حالات قتل في مزرعة في منطقة "هينتكيفاك" في ألمانيا في عام 1922، ولم يتم العثور على القاتل مطلقًا، ويرجح إنه أقام وسط أهل المزرعة لفترة ما قبل الحوادث.

10- "أرمين ميويس"

فني كميوتر ألماني اشتهر بحبه للقتل وأكل لحوم ضحاياه الذين أتوه طوعًا لإرادتهم في أن يتم أكلهم أحياء.