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نيابة دمياط تحقق مع شاب متهم بتزوير العُملات الأجنبية

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مصراوي Masrawy

نيابة دمياط تحقق مع شاب متهم بتزوير العُملات الأجنبية

11:41 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

نيابة دمياط تحقق مع شاب متهم بتزوير العُملات الأجنبية

دولار

دمياط – محمد إبراهيم:

تباشر النيابة العامة بدمياط، اليوم الأربعاء، التحقيقات في واقعة ضبط شاب بتهمة تزوير وترويج العملات الورقية، بعد أن كشفت التحريات استخدامه مكتب الطباعة بقرية كفر يوسف بمركز كفر سعد خاصته في عدد من الوقائع، ونجح ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة في إلقاء القبض عليه وبحوزته المضبوطات المستخدمة في الجريمة.

وبيّنت التحريات التي أجراها ضباط مباحث الأموال العامة، أن "محمد.م"، البالغ من العمر 30 عامًا، وصاحب مكتب للطباعة يعمل على تزوير عملات ورقية من فئات مختلفة وترويجها خلال نشاطه التجاري، وجرى ضبطه وبحوزته 454 عملة ورقية مقلدة من فئات المئة دولار والمائة جنيه والخمسين جنيه، واعترف أمام جهات التحقيق أنه استخدم أدوات الطباعة في وقائع التزوير.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3409 إداري قسم شرطة دمياط الجديدة للعرض على النيابة.

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