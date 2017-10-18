"نادي رواد الأعمال".. مبادرة لنشر ثقافة ريادة الأعمال بجامعة أسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

تعتزم حاضنة الشركات "همة" بجامعة أسيوط، إطلاق مبادرة نادى رواد الأعمال (E-Club) وذلك لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة أسيوط، بمقر الحاضنة، يوم السبت الموافق 21/10/2017 لمدة ثلاثة ساعات، من الساعة الـخامسة وحتى الثامنة مساءً، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، صرح بذلك المهندس محمد ياسين، مدير الحاضنة.

من جانبها، أوضحت الدكتور ماجدة محمد علي، منسق أعمال الحاضنة، أنه من المقرر أن يتضمن النادي وجود برنامج ترفيهي مميز للمشتركين، منوهة إلى أن تسجيل الاشتراك يجري من خلال التوجه إلى مقر الحاضنة أو التسجيل عبر إيميلها الخاص: hemma.incubator@gmail.com