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"اتصالات النواب" تستدعي "القاضي" لمناقشة زيادة أسعار كروت الشحن

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مصراوي Masrawy

"اتصالات النواب" تستدعي "القاضي" لمناقشة زيادة كروت الشحن

11:52 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

المهندس ياسر القاضي

كتب- أحمد علي:

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا، الإثنين المقبل؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن زيادة أسعار كروت الشحن بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات.

وقال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللجنة ستتابع خطة الجهاز القومي للاتصالات بشأن شبكات المحمول والإنترنت للمناطق النائية والمحرومة، ومراجعة سوء حالة الشبكات والانقطاع المستمر بها والأسعار التي لا تتناسب مع الخدمة المقدمة.

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مصراوي Masrawy

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