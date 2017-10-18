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بالتفاصيل.. كيف تحضر قرعة الإسكان لحجز 24 ألف قطعة أرض؟

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مصراوي Masrawy

بالتفاصيل.. كيف تحضر قرعة الإسكان لحجز 24 ألف قطعة أرض؟

11:48 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

بالتفاصيل.. كيف تحضر قرعة الإسكان لحجز 24 ألف قطعة أرض؟

بنك التعمير والإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، السماح للحاجزين فقط بحضور قرعة الأراضي التي طرحتها وزارة الإسكان بواقع 24 ألف قطعة أرض لكل من أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، والمتميز، والاجتماعي.

وأشار "السباعي"، إلى أن القرعة للأراضي التي تم طرحها في 19 مدينة جديدة خلال الفترة من 6 إلى 29 أغسطس، وسيبدأ إجراؤها الأحد المقبل، بموجب إيصال سداد مقدم الحجز بتوقيع المتقدم شخصيًا.

وعن الحاجزين الذين لم يتمكنوا من الحضور، قال إن اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، ستطيق نموذج بيانات العميل الخاص به، وتضعه في الصناديق الخاصة بإجراء القرعة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان: بالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا في القرعة العلنية يمكنهم فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافًا إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وهي الدخول في القرعة التكميلية القادمة، وفي حالة الرغبة باسترداد المقدم مضافًا إليه العائد، يتقدم لأي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان.

وفى السياق ذاته قال "السباعي"، إنه تيسيرًا للعملاء الراغبين في التقدم لحجز أراضي سكنية بالمرحلة التكميلية، يمكن فتح حساب خاص تحت مسمى "الحساب المميز لحجز أراضي القرعة"، لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده.

وأضاف أن الحساب له عدة مميزات تتمثل في، الحصول على عائد مميز على مبلغ جدية الحجز طبقا لمدة الإيداع، والحصول على كراسة الشروط بدون مقابل، كما يحق لهم التقدم بالحجز بذات المدينة السابق التقدم لها إذا كانت متاحة بالقرعة المقبلة، أو الحجز بأي مدينة أخرى بالمدن المتاحة بالقرعة الجديدة، إذا انطبقت عليهم الشروط.

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