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"رشوة أسبوعية" تسقط مدير بنك بقبضة الرقابة الإدارية

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مصراوي Masrawy

"رشوة أسبوعية" تسقط مدير بنك بقبضة الرقابة الإدارية

11:46 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

هيئة الرقابة الإدارية

كتب – أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الأربعاء، ضبط مدير عام الشبكات بقطاع تكنولوجيا المعلومات بأحد البنوك، ومدير إحدى الشركات الخاصة؛ لتقاضي الأول مبالغ مالية أسبوعية على سبيل الرشوة مقابل إسناده مناقصات قيمتها 9 مليون جنيه لشركة الثاني.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن "المتهم الأول سهل استيلاء صاحب الشركة على أجهزة ومعدات خاصة بالبنك تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه، ليعيد توريدها مرة أخرى للبنك في العمليات المسندة لشركته".

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وفي الإسكندرية، ضبطت الهيئة أخصائي خرائط بمديريةالمساحة بالمحافظة عقب تقاضيه 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من إحدى المواطنات مقابل تسليمها الخرائط المساحية الخاصة بطلب تقنين وضع يدها على المنزل الخاص بها لتقديمها للمحافظة. وقررت النيابه العامة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وضبطت الهيئة في محافظة دمياط، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز كفر سعد لتقاضيه مبلغ 7500 جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار مقابل إصدار ترخيص تعلية دور إضافي لمنزله بالمخالفة. وبعرضه على النيابة قررت حبسه.

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