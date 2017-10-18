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«المحافظين»: السياسات النقدية المتشددة لن تؤدى لكبح التضخم فى الأسواق

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«المحافظين»: السياسات النقدية المتشددة لن تؤدى لكبح التضخم فى الأسواق «المحافظين»: السياسات النقدية المتشددة لن تؤدى لكبح التضخم فى الأسواق

التحرير

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قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعي، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن حديث أحد وزراء المجموعة الاقتتصادية عن أن التضخم في أمر نسبي وسينخفض تدريجيا يحتاج مزيد من التدقيق، فنحن بحاجة إلى تحديد موعد لبدء انحصار الموجة التضخمية في مصر، والتي ازدادت حدتها خلال الأشهر الماضية، وهو ما سبب معاناة المواطن.

وأضاف الشافعى، فى تصريح له اليوم الأربعاء، أن ارتفاع معدلات التضخم ليست بسبب زيادة الاستهلاك، لكنها نتيجة طبيعية لتحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 100 % الأمر الذى سبب تحرك كبير في المستويات السعرية للمنتجات والسلع المختلفة، في ظل ثبات نسبي في دخول المواطنين.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إلى أن أدوات البنك المركزى للسيطرة على التضخم لم تؤثر كثيرا فى معدلات التضخم بالأسواق، فرفع الفائدة على الإيداع والإقراض وزيادة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك، رغم أنها سياسة نقدية أكثر تشددا لكنها لم تكبح جماح التضخم، فالأمر هنا بحاجة إلى خطوات فعلية تؤدى إلى زيادة قيمة الجينه أمام العملات الأخرى وقد يتطلب هذا عدة سنوات وليس عدة أشهر.

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وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السياسية النقدية للتعامل مع التضخم لن تنجح في الوقت الحالى، لأنها تعامل التضخم بأنه نتاج طبيعي لزيادة معدلات الاستهلاك لدى المواطن، ومن ثم اللجوء إلى سياسة تقليل السيولة فى الأسواق لمواجهة التضخم، لكن الأمر عكس ذلك تماما فالسبب الرئيسى للتضخم كما ذكرت هو تراجع قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف، وتضاعف أسعار السلع جراء خطوات الإصلاح الاقتصادي.

 

 

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التحرير

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