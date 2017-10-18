الإسكان: طرح 43 ألف قطعة أرض بالمرحلة التكميلية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 43012 قطعة أرض سكنية (إسكان اجتماعي – إسكان متميز – إسكان أكثر تميزاً) كمرحلة تكميلية، للحاجزين بالمرحلة الأولى.

وقال "مدبولي" في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا الطرح الكبير من الأراضي في المرحلة التكميلية، يأتي للإقبال الشديد من المتقدمين للحجز على الـ24024 قطعة أرض التي تم طرحها بالمرحلة الأولى، مؤكدًا أن الوزارة تحارب المتاجرة بالأراضي بوفرة الأراضي المطروحة، وخطة الطرح مستمرة.

وأضاف، أن الوزارة تعمل على توفير أكبر عدد من الأراضي كاملة المرافق، بمختلف المدن الجديدة؛ لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع في تملك الأراضي، وللإسراع بتنمية المدن الجديدة، وتوفير فرص عمل من هذه المشروعات التي تتم بالأراضي.

وأكد المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، طرح 24333 قطعة أرض، موزعة كالتالى: 2291 قطعة بمدينة بدر، و3457 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و10 آلاف قطعة بمدينة السادات، و3208 قطع بمدينة برج العرب الجديدة، و2030 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، و916 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و2347 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و84 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة.

وبشأن قطع أراضى الإسكان المتميز، أضاف: سيتم طرح 16248 قطعة أرض، وفقًا لما يلى: 7 آلاف قطعة بمدينة 6 أكتوبر، و1264 قطعة بمدينة بدر، و4029 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و550 قطعة بمدينة السادات، و2731 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و629 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و45 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة.

وأشار "السباعي" إلى أنه سيتم طرح 2431 قطعة أرض، كالتالي: 1637 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و55 قطعة بمدينة الشيخ زايد، و32 قطعة بمدينة الشروق، و464 قطعة بمدينة العبور، و200 قطعة بمدينة دمياط الجديدة، و18 قطعة بمدينة 15 مايو، و25 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن كافة الشروط والتفاصيل الخاصة بالمرحلة التكميلية، لمن يرغب في استكمال الحجز، ممن لم يحالفهم التوفيق، مشيرًأ إلى أن مواقع الأراضي متاحة على الموقع الإليكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

يذكر أن المرحلة الأولى، تم فيها طرح 24024 قطعة أرض سكنية بمساحات مختلفة بين 209 و1500م2، في الفترة من 6 أغسطس وحتى 29 أغسطس 2017