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الصحة: خبير أمريكي في جراحة الوجه والفكين بمعهد ناصر

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مصراوي Masrawy

الصحة: خبير أمريكي في جراحة الوجه والفكين بمعهد ناصر

11:35 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

الصحة: خبير أمريكي في جراحة الوجه والفكين بمعهد ناصر

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استضافة مستشفى معهد ناصر الخبير الأمريكي جوزيف إدوارد فان سيكلس، أستاذ جراحة الوجه والفكين في جامعة ليكسينجتون - كنتاكي، وذلك في الفترة من ٢٧ أكتوبر الجاري وحتى 4 نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك في إطار برنامج الوزارة لاستضافة الخبراء الأجانب لتدريب الأطباء علي أحدث طرق التشخيص والعلاج في التخصصات كافة لاكتساب مهارات إكلينيكية جديدة.

وأوضح الدكتور أحمد محي القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن الخبير سيجري عددا من العمليات بالمجان بالإضافة إلى عقد ورشة عمل في تخصص جراحة الوجه والفكين لتدريب الأطباء على مهارات متقدمة باستخدام أجهزةه المحاكاة، وحضور مناقشات علمية ضمن البرنامج التدريبي.
وأضاف القاصد" في بيان اليوم الأربعاء، أن البرنامج يتضمن أيضا إجراء مناظرة وجراحة لعدد من الحالات المرضية والتي سيتم بثها مباشرة من غرفة العمليات إلى شاشة قاعة المؤتمرات".

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