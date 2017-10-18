وزير النقل لمصراوي: "لن تتكرر واقعة سائقي الحشيش.. دي أرواح ناس"

القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، إن مرفق السكك الحديدية أهم مرفق خدمي فى الوقت الحالي، ومشاكل السكك الحديدية تمويلية في المقام الأول، بسبب قطع الغيار وأزمة الدولار.

وأوضح وزير النقل في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك تقدمًا ملحوظًا بهيئة السكك الحديدية خلال الآونة الأخيرة، مضيفًا: "يعني مثلا موضوع السوق السوداء قل تماما وكمان تأخيرات القطارات".

وعن مشكلات السائقين والحوادث المتكررة، علق "عرفات" بقوله: "لن تتكرر، وقررنا عمل تحاليل مخدرات لكل السائقين كي لا تتكرر واقعة سائقي الحشيش لأن دي أرواح ناس ولازم نحافظ عليها".

ولفت عرفات إلى أن المركز الطبي للسكة الحديد سيأخذ عينات من سائقي القطارات، واستعنا بفريق محايد من مكافحة الإدمان؛ لتأكيد تلك التحليلات وأخذ عينة أخرى لتحري الدقة والحفاظ على أرواح الركاب.