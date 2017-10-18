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"مُتحدث الري" يكشف تفاصيل زيارة الوزير لسد النهضة

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مصراوي Masrawy

"مُتحدث الري" يكشف تفاصيل زيارة الوزير لسد النهضة

11:28 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

وزير الموارد المائية والري

أديس أبابا - (أ ش أ):

قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن وزراء المياه المصري والسوداني والإثيوبي توجهوا أمس الثلاثاء لزيارة موقع سد النهضة، حيث استقلوا طائرة صغيرة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وصولا إلى موقع السد ببني شنجول علي بعد 20 كم من الحدود السودانية واستغرقت الرحلة ساعتين.

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، أنه فور الوصول تم عمل عرض تقديمي من خلال مدير المشروع حول الموقف التنفيذي للسد، تبعه جولة تفقدية لكل أجزاء السد المختلفة ومن مواقع مختلفة، وتمت الإجابة على كثير من أسئلة الفنيين سواء من الجانب المصري أو السوداني.

وأوضح "الإمام" أنه تم التأكد من أنه لم يتم أي تخزين في السد خلال هذا العام ولم يتم تنفيذ أي أعمال يمكن أن تعوق حركة المياه الواصلة إلى حتى اليوم، مشيرا إلى أن الجولة التفقدية للوزراء شملت السد المساعد وخطوط نقل الكهرباء ومحطة التوليد وبحيرة السد.

وذكر أنه من المتوقع عقد اجتماع وزاري اليوم بحضور الفنيين من الدول الثلاث لمحاولة إيجاد حلول توافقية للنقاط الخلافية في التقرير الاستهلالي الذي قدمه الاستشاري حول سد النهضة.

هذا المحتوى من

Asha

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