بالصور.. أئمة الأقصر يطالبون بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى للمديرية
بالصور.. أئمة الأقصر يطالبون بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى للمديرية
11:29 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017
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الأقصر - محمد محروس:
التقى محمد بدر محافظ الأقصر، عددًا من الأئمة والدعاة بمديرية الأوقاف بالمحافظة، وذلك لمناقشة أهم مشكلاتهم ومتابعة المعوقات التي تواجههم في أداء أعمالهم.
وتناول اللقاء مطلب الأئمة بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى خاص بالمديرية، يشمل كافة الأقسام والإدارات الخاصة بهم، الأمر الذي يسهم في تيسير أعمالهم، كما طالب الأئمة بتحويل ملف الكتاتيب ودورها في تحفيظ القرآن لإدارة مديرية الأوقاف بدلاً من إسنادها لمديرية الشئون الاجتماعية تنفيذًا لأحكام القانون.
واستعرض الدعاة، مطالب الأهالي واحتياجات كل منطقة وفقًا للأولويات، في إطار دور الأئمة في خدمة المجتمع وتطويره.
من جانبه، استمع محافظ الأقصر إلى مطالب الأئمة، واعدًا بدراسة كل مطلب ومشكلة بشكل مفصل، مدعما الدور الفعال لمديرية الأوقاف في خدمة المجتمع وتطويره والنهوض بأبنائه.
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