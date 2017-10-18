بدء استكمال مشروع "محور السوفوتيل" بالأقصر

الأقصر - محمد محروس :

أعلنت سلطات محافظة الأقصر، البدء في استكمال مشروع محور السوفوتيل وإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء كوبري أعلى سكك حديد مصر – أسوان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده العميد صلاح المندوه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، وذلك بحضور المهندس أسعد مصطفى مدير عام ادارة الطرق، والمهندس هاني طايع مسئول جهاز التعمير "الجهة المنفذة للمشروع" ومسئولي المرافق بالمحافظة، وجرى إعداد محاضر تنسيقية لكل مرفق تمهيدًا للبدء في تصميم وإنشاء الكوبري.

الجدير بالذكر أن الكوبري المقرر إنشاؤه سيربط شرق السكك الحديدية بغربها مرورًا بـ 2 مصرف مياه وخط سكة حديد قصب "خط الديكوفيل".